Дьяков — об отстранении Соболева: в коллективе должны находиться те, кто хочет играть

Бывший футболист Виталий Дьяков прокомментировал решение красно-белых отстранить своего нападающего Александра Соболева от тренировок с основной командой.

«Что касается отстранения Соболева от тренировок с основной командой «Спартака», то игрок уже мысленно в другой команде, поэтому, конечно, это правильное решение. Зачем держать такого футболиста? В коллективе должны находиться все те, кто хочет играть. Естественно, кого-то продают, а кого-то покупают, но футболиста, который не скрывает своего желания перейти в «Зенит», нет смысла держать. Пока готовится трансфер, Соболева перевели на индивидуальные тренировки. Но это не первый и не последний случай в футболе», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.