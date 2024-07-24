Игрок «Факела» Моцпан — о Рябчуке: с адаптацией у него не было проблем в «Спартаке»

23-летний полузащитник «Факела» и национальной команды Молдавии Никита Моцпан рассказал о своём общении с защитником «Спартака» и партнёром по сборной Олегом Рябчуком.

«Да, мы с ним постоянно на связи. Олег достаточно хорошо адаптировался к РПЛ. В «Спартаке» интернациональная команда. Там в основном разговаривают на английском, португальском. Олег хорошо понимает русский язык, правда, говорит чуть хуже. С адаптацией у него не было проблем в «Спартаке», — приводит слова Моцпана «РБ Спорт».

Рябчук выступает за «Спартак» с 2023 года. В минувшем сезоне защитник провёл за красно-белых 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В нынешнем сезоне футболист не выходил на поле. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.