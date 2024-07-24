Дьяков: Марио взял требл и заработал деньги, теперь можно спокойно заканчивать карьеру

Бывший футболист Виталий Дьяков высказался об уходе защитника Марио Фернандеса из «Зенита».

«Я не особо понял, зачем Марио Фернандес был нужен «Зениту». То игровое время, которое он получал, показало, что он не твёрдый игрок основы. Он играл не так много, как все ждали, отсюда непродлённый контракт. Не знаю, можно ли сказать, что это провальный трансфер. Если брать игроков замены, то «Зенит» часто покупает таких футболистов. Взять тех же Коваленко, Волкова и Горшкова. «Зенит» может позволить себе купить или подписать свободного агента с хорошей зарплатой и держать их на замене.

Карьера у Марио Фернандеса подходит к концу, поэтому он получил неплохой контракт, а также выиграл с «Зенитом» РПЛ, Кубок России и Суперкубок России. Марио взял требл и заработал деньги, теперь можно спокойно двигаться дальше или же заканчивать карьеру. Лично для Фернандеса период в «Зените» не был провальным, его всё устроило», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.