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Тренер «Челси» Мареска назвал определяющее отличие его клуба от «Ман Сити» и «Арсенала»

Тренер «Челси» Мареска назвал определяющее отличие его клуба от «Ман Сити» и «Арсенала»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о разнице между уровнем лондонцев и лидеров английской Премьер-лиги.

«Я не говорю, что нам нужно столько лет, чтобы достичь уровня «Манчестер Сити» и «Арсенала». Надеюсь, мы сможем это сделать очень скоро. Единственное различие между клубами, которое я вижу на данный момент — это разница во времени, которое провёл с командой тренер», — приводит слова Марески интернет-издание ESPN GB.

Напомним, 3 июня стало известно, что Энцо Мареска назначен на пост главного тренера «Челси». Стороны заключили контракт до лета 2029 года с возможностью продления ещё на сезон. Предыдущим клубом Марески был «Лестер», с которым ему удалось стать чемпионом Чемпионшипа, второго по значимости дивизиона Англии.

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