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Ирак — Украина: команды не открыли счёт после первого тайма матча на ОИ-2024

Ирак — Украина: команды не открыли счёт после первого тайма матча на ОИ-2024
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются участники группы В сборные Ирака и Украины. Команды играют на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Матч начался в 20:00 мск. На момент написания новости счёт в игре – 0:0.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 20:00 МСК
Ирак U23
2-й тайм
1 : 1
Украина U23
0:1 Рубчинский – 53'     1:1 Хуссейн – 57'    

В первые 45 минут матча команды не смогли забить друг другу.

Кроме сборных Ирака и Украины, в группе В выступят национальные команды Аргентины и Марокко. Их очный матч закончился со счётом 1:2.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года пройдёт с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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