Вратарь ЦСКА Помазун отказался от перехода в «Ахмат» — источник

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступавший в прошедшем сезоне за «Урал» на правах аренды, отказался от перехода в «Ахмат», сообщает Metaratings.

По информации источника, грозненский клуб вёл переговоры с представителями футболиста по поводу возможного трансфера, но не смог с ним договориться.

Ранее агент Помазуна Алексей Сафонов сказал, что игрок, скорее всего, покинет ЦСКА в это трансферное окно.

4 июня «Урал» объявил, что не будет продлевать аренду вратаря Ильи Помазуна. Футболист вернулся в ЦСКА.

Почти за четыре года в «Урале» Помазун провёл 117 матчей, 30 из которых отыграл «на ноль».

Напомним, 27-летний вратарь выступал за «Урал» на правах аренды с августа 2020 года по февраль 2021 года и с июля 2021 года по текущий момент. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.