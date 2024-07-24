Гладилин: если Соболев не будет играть с «Химками», «Спартак» одержит победу

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче 2-го тура нового сезона РПЛ между «Химками» и красно-белыми. Игра состоится в воскресенье, 28 июля, в 15:00 мск.

«В предстоящем матче с «Химками» жду первую победу «Спартака» под руководством Деяна Станковича. Если Соболев не будет участвовать в этой встрече, то «Спартак» выиграет. Потому что в составе красно-белых будут те игроки, которые хотят побеждать», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 1-м туре «Спартак» в гостях играл с «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. На 62-й минуте Матиас Перес вывел хозяев вперёд. Эмирджан Гюрлюк спустя пять минут удвоил преимущество оренбуржцев. Красно-белые так и не смогли распечатать ворота соперника.