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Эсекьель Барко провёл тренировку с основной командой «Спартака» — источник

Эсекьель Барко провёл тренировку с основной командой «Спартака» — источник
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Полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьель Барко провел тренировку с основой московского «Спартака», несмотря на отсутствие официального перехода в команду. Об этом сообщает Metaratings.

Недавно аргентинский журналист Герман Балькаре рассказал о причинах задержки перехода полузащитника Эсекьеля Барко в московский «Спартак». По его сведениям, о трансфере не объявлено официально из-за сложностей с переводом денежных средств в Аргентину.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что футболист вылетел из Аргентины в Россию для завершения трансфера в московский клуб. Подчёркивалось, что красно-белые предложили $ 16 млн (около € 15 млн) за аргентинского футболиста. Позже стало известно, что «Спартак» и «Ривер Плейт» обсуждают структуру выплат. Известно также, что зарплата Барко в Москве составит € 2,5 млн.

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