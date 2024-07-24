Эсекьель Барко провёл тренировку с основной командой «Спартака» — источник

Полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьель Барко провел тренировку с основой московского «Спартака», несмотря на отсутствие официального перехода в команду. Об этом сообщает Metaratings.

Недавно аргентинский журналист Герман Балькаре рассказал о причинах задержки перехода полузащитника Эсекьеля Барко в московский «Спартак». По его сведениям, о трансфере не объявлено официально из-за сложностей с переводом денежных средств в Аргентину.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что футболист вылетел из Аргентины в Россию для завершения трансфера в московский клуб. Подчёркивалось, что красно-белые предложили $ 16 млн (около € 15 млн) за аргентинского футболиста. Позже стало известно, что «Спартак» и «Ривер Плейт» обсуждают структуру выплат. Известно также, что зарплата Барко в Москве составит € 2,5 млн.