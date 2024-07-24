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Лионель Месси отреагировал на скандальный матч сборной Аргентины на ОИ-2024

Лионель Месси отреагировал на скандальный матч сборной Аргентины на ОИ-2024
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Нападающий Лионель Месси отреагировал на скандальный матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года между сборными Аргентины и Марокко (1:2).

«Странно», — написал Месси в одной из социальных сетей.

Напомним, после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте встречи, благодаря которому счёт в матче стал равным, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча спустя два часа была проведена проверка забитого гола с помощью видеоповторов, и мяч был отменён.

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