Аргентина — Марокко на ОИ-2024 — самый продолжительный матч в истории мирового футбола

Скандальный матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года сборной Аргентины с Марокко (1:2) вошёл в историю мирового футбола, как самая продолжительная игра.
Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. С учётом доигровки встреча завершилась в 20:07 мск. Таким образом игра длилась 4:07.
Напомним, после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте встречи, благодаря которому счёт в матче стал равным, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча спустя два часа была проведена проверка забитого гола с помощью видеоповторов, и мяч был отменён.
- 24 июля 2024
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