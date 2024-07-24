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Виталий Дьяков: «Динамо» — главный конкурент «Зенита» в этом сезоне

Виталий Дьяков: «Динамо» — главный конкурент «Зенита» в этом сезоне
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Бывший футболист Виталий Дьяков поделился мнением о том, что московское «Динамо» является главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Для меня «Динамо» — фаворит в дерби с «Локомотивом». Обе команды стартовали с побед, но у «Динамо» была более уверенная победа. «Локомотив» мало кого подписал, но из команды много кто ушёл. Поэтому не сказал бы, что «Локомотив» сейчас — это грозный соперник. «Динамо» же — это главный конкурент «Зенита» в этом сезоне», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 1-го тура нового сезона РПЛ «Динамо» и «Локомотив» набрали по три очка. Из-за дополнительных показателей «Динамо» занимает третью строчку, а «Локомотив» — пятую. «Зенит» после разгромной победы над над «Крыльями Советов» (4:0) занимает первое место в таблице.

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