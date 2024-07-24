В Госдуме заявили о подготовке законопроекта об отмене Fan ID

Вице-спикер Государственной Думы, кандидат в президенты России Владислав Даванков заявил о необходимости подготовки законопроекта об отмене Fan ID.

«Мы будем заниматься Fan ID этой осенью. У меня прошло несколько консультаций. Мы опять посмотрели с вами чемпионат России, увидели пустые трибуны либо людей, которые никакого отношения к спорту не имеют, это явно не болельщики.

Будем заниматься этим осенью. Спасибо, что в прошлый раз вы опять подняли эту тему, потому что острота её не спала. РПЛ без Fan ID весной? Да, мы будем вносить законопроект о его отмене», – приводит слова Даванкова Metaratings.

В прошлом году депутат Государственной Думы Сергей Обухов, представляющий в парламенте Российской Федерации КПРФ, заявлял о планах разработки совместного с «Единой Россией» законопроекта по частичной отмене Fan ID.

Fan ID — это документ, необходимый для прохода на игры РПЛ, а также на финальный матч Фонбет Кубка России, и получать его нужно будет всем, кто заходит на стадион: игрокам, болельщикам, VIP-гостям, персоналу и журналистам.

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