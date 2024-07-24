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Ирак — Украина: азиатская команда вышла вперёд

Ирак — Украина: азиатская команда вышла вперёд
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются участники группы В сборные Ирака и Украины. Команды играют на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Матч начался в 20:00 мск. На момент написания новости счёт в матче – 2:1.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 20:00 МСК
Ирак U23
Окончен
2 : 1
Украина U23
0:1 Рубчинский – 53'     1:1 Хуссейн – 57'     2:1 Джассим – 75'    

На 53-й минуте матча счёт открыл полузащитник сборной Украины Валентин Рубчинский. Через четыре минуты иракцы сравняли счёт благодаря голу форварда Хуссейна с пенальти. На 75-й минуте полузащитник Али Джассим вывел Ирак вперёд.

Кроме сборных Ирака и Украины, в группе В играют национальные команды Аргентины и Марокко. Их очный матч закончился со счётом 1:2.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года пройдёт с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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