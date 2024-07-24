В «Акроне» рассказали об отношении к главному тренеру Тедееву

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался о доверии к главному тренеру клуба Зауру Тедееву.

— В прошлом сезоне клубы РПЛ слишком часто меняли главных тренеров. Какова позиция «Акрона» в этом вопросе?

— Есть результат, есть игра, есть продвинутая статистика — по совокупности этих факторов мы всё и определяем. Естественно, менять тренера — это всегда стресс. Краткосрочно это может работать — три победы подряд, другая игра. Но не факт, что в длинную дистанцию это так же работает, есть много обратных примеров. Поэтому в идеале, конечно, мы вообще не хотели бы ничего менять, хотели бы двигаться дальше, но при этом, естественно, показывая игру и достигая результата. Критерии эти понятны. Конечно, что-то обещать сейчас невозможно, никто не сможет это сделать. Сезон всё покажет. Но мы надеемся, что продолжим работу в этом составе. Мы все вместе вышли и, надеемся, все вместе продолжим работу. Кредит доверия у тренера, определённо, есть, — приводит слова Власова «РБ Спорт».