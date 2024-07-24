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Сборная Японии разгромила команду Парагвая с Бальбуэной в составе на Олимпиаде-2024

Сборная Японии разгромила команду Парагвая с Бальбуэной в составе на Олимпиаде-2024
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Завершился матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы D сборные Японии и Парагвая. Команды играли на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо (Франция). Встреча началась в 20:00 мск. Матч завершился разгромной победой Японии со счётом 5:0.

Олимпийские игры (м) . Группа D. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 20:00 МСК
Япония U23
Окончен
5 : 0
Парагвай U23
1:0 Мито – 19'     2:0 Мито – 63'     3:0 Yamamoto – 70'     4:0 Фудзио – 82'     5:0 Фудзио – 87'    
Удаления: нет / Viera – 25'

На 19-й минуте открыл счёт полузащитник сборной Японии Сюнсукэ Мито. Уже в следующем тайме на 63-й минуте разрыв увеличился после второго гола Мито. На 70-й минуте полузащитник Рихито Ямамото забил третий мяч команды. На 82-й минуте разрыв увеличился ещё сильнее после гола полузащитника Сёта Фудзио. Финальный счёт установил также Фудзио на 87-й минуте, записав на свой счёт дубль.

Кроме сборных Японии и Парагвая, в группе D играют национальные команды Мали и Израиля.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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