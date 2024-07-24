ПАОК обыграл «Борац» Б-Л в результативном матче квалификации Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим ПАОКом и Борац» Б-Л из Боснии и Герцеговины. Игра завершилась победой ПАОКа со счётом 3:2.

На 17-й минуте счёт в матче открыл защитник ПАОКа Константинос Кульеракис с передачи хавбека Томаса Мурга. На 22-й минуте гости сравняли счёт: забил защитник «Бораца» Себастьян Эрерра. На 39-й минте Константинос Кульеракис оформил дубль. На 45+3-й минуте матча Энвер Кулашин снова сравнял счёт. На 51-й минуте матча защитник Виллиам Трост-Эконг принёс ПАОКу победу — 3:2.

Вчера, 23 июля, прошли первые матчи в других 11 парах участников второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.