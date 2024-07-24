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ПАОК обыграл «Борац» Б-Л в результативном матче квалификации Лиги чемпионов

ПАОК обыграл «Борац» Б-Л в результативном матче квалификации Лиги чемпионов
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Завершился матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим ПАОКом и Борац» Б-Л из Боснии и Герцеговины. Игра завершилась победой ПАОКа со счётом 3:2.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2024, среда. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
3 : 2
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
1:0 Кульеракис – 17'     1:1 Herrera – 22'     2:1 Кульеракис – 39'     2:2 Кулашин – 45+3'     3:2 Трост-Эконг – 51'    

На 17-й минуте счёт в матче открыл защитник ПАОКа Константинос Кульеракис с передачи хавбека Томаса Мурга. На 22-й минуте гости сравняли счёт: забил защитник «Бораца» Себастьян Эрерра. На 39-й минте Константинос Кульеракис оформил дубль. На 45+3-й минуте матча Энвер Кулашин снова сравнял счёт. На 51-й минуте матча защитник Виллиам Трост-Эконг принёс ПАОКу победу — 3:2.

Вчера, 23 июля, прошли первые матчи в других 11 парах участников второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.

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