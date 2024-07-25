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«Зенит» опубликовал прощальное обращение Марио Фернандеса

«Зенит» опубликовал прощальное обращение Марио Фернандеса
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«Зенит» опубликовал прощальное обращение защитника Марио Фернандеса в связи с его уходом из команды. Вчера, 24 июля, санкт-петербургский клуб сообщил об уходе Фернандеса.

Видео доступно в Телеграм-канала «Зенита».

Ранее агент Фернандеса сообщил, что футболист хочет продолжить играть в России.

К «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.

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