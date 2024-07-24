Франция — США: после первого тайма счёт в матче не был открыт
Поделиться
В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются участники группы А сборные Франции и США. Команды играют на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). После первого тайма команды не отметились забитыми мячами.
Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Франция U23
Окончен
3 : 0
США U23
1:0 Ляказетт – 61' 2:0 Олисе – 69' 3:0 Баде – 85'
Кроме сборных Франции и США, в группе А выступят национальные команды Новой Зеландии и Гвинеи. Матч между ними прошёл сегодня, 24 июля, и закончился со счётом 2:1 в пользу новозеландской национальной команды.
Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 июля 2024
-
00:22
-
00:11
- 24 июля 2024
-
23:59
-
23:57
-
23:46
-
23:44
-
23:34
-
23:30
-
23:23
-
23:16
-
23:04
-
22:58
-
22:51
-
22:27
-
22:22
-
22:07
-
22:05
-
22:03
-
21:42
-
21:36
-
21:20
-
21:20
-
21:18
-
21:12
-
21:01
-
20:58
-
20:52
-
20:48
-
20:43
-
20:40
-
20:27
-
20:21
-
20:10
-
20:06
-
19:57