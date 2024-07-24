Франция — США: после первого тайма счёт в матче не был открыт

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются участники группы А сборные Франции и США. Команды играют на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). После первого тайма команды не отметились забитыми мячами.

Кроме сборных Франции и США, в группе А выступят национальные команды Новой Зеландии и Гвинеи. Матч между ними прошёл сегодня, 24 июля, и закончился со счётом 2:1 в пользу новозеландской национальной команды.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.