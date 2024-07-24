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Стала известна сумма, которую предлагал «Галатасарай» за Вендела «Зениту»

Стала известна сумма, которую предлагал «Галатасарай» за Вендела «Зениту»
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Турецкий журналист Али Наси-Кучук высказался о возможном переходе полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела в «Галатасарай».

«Вендел хочет покинуть «Зенит». Последнее предложение «Галатасарая» составляло € 13 млн. А «Зенит» очень хочет получить € 20 млн за него. Я не думаю, что Галатасарай заплатит такую сумму. Нужно немного подождать», — приводит слова Наси-Кучука интернет-издание Futbol Arena.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Галатасарай» близки к соглашению о переходе Вендела за сумму в € 17 млн.

Бразильский футболист выступает в составе сине-бело-голубых с осени 2020 года. За этот период он принял участие в 125 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 27 результативными передачами. В минувшем сезоне Вендел провёл 35 игр в составе «Зенита» во всех соревнованиях, где он забил четыре гола и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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