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«Лудогорец» уверенно обыграл минское «Динамо» в матче квалификации Лиги чемпионов

«Лудогорец» уверенно обыграл минское «Динамо» в матче квалификации Лиги чемпионов
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Завершился матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между болгарским «Лудогорцем» и минским «Динамо». Игра закончилась победой болгар со счётом 2:0.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
2 : 0
Динамо Мн
Минск, Беларусь
1:0 Текпетей – 9'     2:0 Неделев – 45+1'    

На девятой минуте открыл счёт нападающий «Лудогорца» Бернард Текпетей. В дополнительное время первого тайма на 45+1-й минуте увеличил разрыв в счёте полузащитник Тодор Неделев, отметившись голом с 11-метровой отметки.

Вчера, 23 июля, прошли первые матчи в других 11 парах участников второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.

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