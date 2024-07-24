Тренер «Зенита» Оливейра: трансфер Марио оправдан, он всегда был очень полезным

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался об уходе бразильского и российского защитника Марио Фернандеса из «Зенита».

«Марио Фернандес не договорился с руководством «Зенита», поэтому покинул наш коллектив. Травма, конечно, помешала Марио играть на своём максимальном уровне, но тем не менее трансфер оправдан, потому что он всегда был очень полезным и помогал добиваться максимального результата в прошлом сезоне.

Надо отметить профессионализм Марио, который оставил пример для всех. Мы желаем Марио всего самого хорошего, он прекрасный игрок и человек. Наша дружба будет навсегда!» — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сегодня, 24 июля, «Зенит» объявил об уходе Фернандеса. К сине-бело-голубым 33-летний Марио присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.