Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 24 июля
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Сегодня, 24 июля, прошли первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 24 июля (время — московское):
20:30. ПАОК (Греция) – «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) 3:2;
Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2024, среда. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
3 : 2
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
1:0 Кульеракис – 17' 1:1 Herrera – 22' 2:1 Кульеракис – 39' 2:2 Кулашин – 45+3' 3:2 Трост-Эконг – 51'
21:00. «Лудогорец» (Болгария) — «Динамо» Минск (Беларусь) 2:0;
Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
2 : 0
Динамо Мн
Минск, Беларусь
1:0 Текпетей – 9' 2:0 Неделев – 45+1'
21:15. «Целе» (Словения) — «Слован» Братислава (Словакия) 1:1.
Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2024, среда. 21:15 МСК
Целе
Целе, Словения
Окончен
1 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Бобичанец – 7' 1:1 Стрелец – 11'
Удаления: нет / Саввидис – 31'
Вчера, 23 июля, прошли первые матчи в других 11 парах участников второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.
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