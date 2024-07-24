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Сборная Израиля не смогла обыграть Мали в матче Олимпиады-2024

Сборная Израиля не смогла обыграть Мали в матче Олимпиады-2024
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Завершился матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы D сборные Мали и Израиля. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» (Париж). Матч начался в 22:00 мск. Итоговый результат — 1:1.

Олимпийские игры (м) . Группа D. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Мали U23
Окончен
1 : 1
Израиль U23
0:1 Diallo – 56'     1:1 Doumbia – 63'    

На 57-й минуте матча малийский защитник Хамиду Диалло срезал мяч в свои ворота — 0:1. На 63-й минуте матча нападающий сборной Мали Чейкна Думбия сравнял счёт — 1:1.

Кроме сборных Мали и Израиля, в группе D играют Япония и Парагвай. Их очный матч закончился со счётом 5:0.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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