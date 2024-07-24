Сборная Франции разгромила команду США на Олимпийских играх — 2024

Сегодня, 24 июля, прошёл матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречалисьучастники группы А сборные Франции и США. Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Французы выиграли матч с разгромным счётом — 3:0.

На 62-й минуте открыл счёт нападающий и капитан сборной олимпийской сборной Франции Александр Ляказетт. На 70-й минуте полузащитник Майкл Олисе забил второй мяч команды. На 85-й минуте защитник Франции Луак Баде довёл счёт до разгромного.

Кроме сборных Франции и США, в группе А выступят национальные команды Новой Зеландии и Гвинеи. Матч между ними прошёл сегодня, 24 июля, и закончился со счётом 2:1 в пользу новозеландской национальной команды.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.