Стало известно наказание фанату, выбежавшему в финале ЛЧ в футболке с надписью «Mellstroy»

Болельщика, выбежавшего на поле во время финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом» (0:2) в футболке с надписью «Mellstroy», приговорили к шести месяцам условно, а также обязали компенсировать судебные расходы. Об этом сообщает BBC. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

По информации источника, 16-летний обвиняемый сообщил, что не интересовался футболом и никогда не посещал футбольные матчи.

Суд вынес условное наказание из-за того, что установил факт воздействия белорусского блогера Андрея Бурима с ником «Mellstroy» на юношу.

«Я действительно замечаю, что молодые люди часто находятся под влиянием этих авторитетов из социальных сетей. Очень надеюсь, что вы извлекли ценный урок, совершив такой поступок», — приводит слова судьи BBC.