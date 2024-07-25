Экс-защитник «Атлетико» Стефан Савич стал игроком «Трабзонспора»

33-летний защитник сборной Черногории Стефан Савич стал игроком «Трабзонспора», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Ранее футболист выступал за мадридский «Атлетико».

«Матрасники» дали согласие на расторжение контракта с Савичем, и он перешёл в турецкий клуб в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что футболист подписал контракт с «Трабзонспором» на три сезона.

Напомним, 33-летний Савич выступал за «матрасников» с 2015 года. В составе мадридского клуба Стефан стал чемпионом Испании, победителем Лиги Европы УЕФА и обладателем Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне защитник провёл за «матрасников» 32 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.