БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Атлетико» Стефан Савич стал игроком «Трабзонспора»

Экс-защитник «Атлетико» Стефан Савич стал игроком «Трабзонспора»
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний защитник сборной Черногории Стефан Савич стал игроком «Трабзонспора», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Ранее футболист выступал за мадридский «Атлетико».

«Матрасники» дали согласие на расторжение контракта с Савичем, и он перешёл в турецкий клуб в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что футболист подписал контракт с «Трабзонспором» на три сезона.

Напомним, 33-летний Савич выступал за «матрасников» с 2015 года. В составе мадридского клуба Стефан стал чемпионом Испании, победителем Лиги Европы УЕФА и обладателем Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне защитник провёл за «матрасников» 32 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

Материалы по теме
Стало известно, когда мадридский «Атлетико» официально объявит о трансфере Довбика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android