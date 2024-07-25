Буффон получит новую должность в сборной Италии — источник

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон получит повышение в национальной команде, сообщает интернет-издание Calciomercato.com.

По информации источника, ранее легенда итальянского футбола занимал должность главы делегации и не имел явных полномочий. Сообщается, что теперь Буффон станет спортивным директором взрослой и молодёжных сборных страны.

Легендарный голкипер получил должность в итальянской национальной команде после окончания карьеры в 2023 году. Ранее сообщалось, что Буффон может покинуть сборную после неудачи на Евро-2024.

Напомним, на чемпионате Европы национальная команда Италии начала турнир в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров Италия набрала четыре очка и заняла второе место в группе B. В матче 1/8 финала Евро-2024 итальянцы уступили сборной Швейцарии (0:2) и покинули турнир.