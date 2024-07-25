«Реал» и Начо провели прощальную пресс-конференцию в честь ухода игрока

Мадридский «Реал» и защитник Начо Фернандес организовали прощальную пресс-конференцию в честь ухода игрока из стана «сливочных» в саудовскую «Аль-Кадисию».

«Я чувствую, что это момент моего ухода, и я всё равно счастлив. Сегодня прекрасный день. Я благодарен за то, что вы мне дали, больше, чем я дал вам. Вы научили меня жить целеустремлённо. С такой решимостью я защищал эту эмблему на поле и за его пределами», — приводит слова Начо Sport.es.

«Начо, ты легенда «Реала». У тебя образцовый послужной список. Мы гордимся тобой, ведь ты играл во всех командах «Реала», начиная с самых ранних возрастов», — сказал президент клуба Флорентино Перес.

В составе «Реала» Начо провёл 364 матча, забил 16 мячей и отдал 10 голевых передач.