Галактионов: хотим, чтобы Воробьёв играл стабильно и показывал уровень своих качеств

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактинов прокомментировал дебют нападающего красно-зелёных Дмитрия Воробьёва, который в первой официальной игре за клуб забил гол и отдал результативную передачу.

«Мы для того и приглашали Воробьёва. У него есть набор качеств, который необходим нападающему. Хотим, чтобы он играл стабильно, чтобы уровень своих качеств и игры он держал и с более статусными командами. Поэтому будем очень рады, если он продолжит в том же духе», – сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Воробьёв перешёл в «Локомотив» из «Оренбурга». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Воробьёв провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.