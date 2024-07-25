Новичок «Ростова» Кучаев поделился мнением о требованиях Карпина к игрокам

26-летний полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о требованиях к игрокам главного тренера клуба Валерия Карпина.

«Насколько мне понятны требования Карпина? Всё предельно ясно, просто. Относительно просто, потому что тебе объясняют, где и как ты должен находиться, но в то же время сложно, потому что это всё ты должен выполнять и не терять концентрацию», — приводит слова Кучаева «РБ Спорт».

Константин является воспитанником ЦСКА, прошёл путь от академии до основной команды. За армейский клуб 26-летний полузащитник сыграл 153 матча, забил 11 мячей и отдал 15 голевых передач.

В «Ростов» Кучаев перешёл в июле 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника € 2 млн.