В Оргкомитете ОИ-2024 высказались о скандальном матче Аргентина — Марокко

Оргкомитет летних Олимпийских игр в Париже отреагировал на скандальный матч между национальными командами Аргентины и Марокко (1:2)

«Футбольный матч между Аргентиной и Марокко был приостановлен из-за вторжения на поле небольшого количества зрителей. Затем матч возобновился и смог благополучно завершиться. Paris 2024 работает с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы понять причины и определить соответствующие действия», — приводит слова представителя Оргкомитета CBS Sports.

Напомним, после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте встречи, благодаря которому счёт в матче стал равным, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча спустя два часа была проведена проверка забитого гола с помощью видеоповторов, и мяч был отменён.

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