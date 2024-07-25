«Это отравило турнир». Маскерано – о скандале в матче сборной Аргентины с Марокко на ОИ

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано высказался о скандале во время матча с Марокко (1:2) на ОИ-2024.

«Я недолго работаю тренером, но никогда за всю свою карьеру игрока я не сталкивался с подобной ситуацией. Это позор, что такое произошло и отравило турнир. Такого не случилось бы даже на местном турнире. Это жалко. Помимо олимпийского духа, организация должна соответствовать стандартам, но на данный момент, к сожалению, это не так», — приводит слова Маскерано BBC.

Напомним, после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте встречи, благодаря которому счёт в матче стал равным, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча спустя два часа была проведена проверка забитого гола с помощью видеоповторов, и мяч был отменён.

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