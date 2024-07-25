БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это отравило турнир». Маскерано – о скандале в матче сборной Аргентины с Марокко на ОИ

«Это отравило турнир». Маскерано – о скандале в матче сборной Аргентины с Марокко на ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано высказался о скандале во время матча с Марокко (1:2) на ОИ-2024.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Аргентина U23
Окончен
1 : 2
Марокко U23
0:1 Рахими – 45+2'     0:2 Рахими – 49'     1:2 Симеоне – 68'    

«Я недолго работаю тренером, но никогда за всю свою карьеру игрока я не сталкивался с подобной ситуацией. Это позор, что такое произошло и отравило турнир. Такого не случилось бы даже на местном турнире. Это жалко. Помимо олимпийского духа, организация должна соответствовать стандартам, но на данный момент, к сожалению, это не так», — приводит слова Маскерано BBC.

Напомним, после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте встречи, благодаря которому счёт в матче стал равным, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча спустя два часа была проведена проверка забитого гола с помощью видеоповторов, и мяч был отменён.

Материалы по теме
Самое позднее решение VAR в истории. Скандальный гол Аргентины на ОИ забрали спустя 2 часа
Самое позднее решение VAR в истории. Скандальный гол Аргентины на ОИ забрали спустя 2 часа

Олимпиада в Париже: забавные факты

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android