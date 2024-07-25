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Президент «Реала Сосьедад» высказался о возможной продаже Кубо в «Ливерпуль»

Президент «Реала Сосьедад» высказался о возможной продаже Кубо в «Ливерпуль»
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Президент «Реала Сосьедад» Хокин Аперрибай ответил на вопрос о потенциальном переходе японского крайнего нападающего баскской команды Такефусы Кубо в «Ливерпуль».

«Нет никаких проблем. Никаких переговоров по Кубо ни с одним клубом на данный момент не ведётся. Случиться может всякое, и мы готовы выйти на рынок в случае необходимости, но Таке очень счастлив здесь, он намерен остаться. Мы очень ценим его», – приводит слова Аперрибая Goal со ссылкой на Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов активировать опцию выкупа в контракте японца с «Реалом Сосьедад», которая составляет € 60 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Кубо принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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