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Дисциплинарный комитет УЕФА наказал семь сборных по итогам Евро-2024

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал семь сборных по итогам Евро-2024
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Дисциплинарный комитет УЕФА наказал семь национальных федераций за поведение болельщиков на чемпионате Европы – 2024.

Сборные Хорватии, Сербии, Албании, Словении, Румынии, Австрии и Венгрии были наказаны за «расистское и дискриминационное поведение болельщиков. Самый крупный штраф за подобное нарушение получила национальная команда Хорватии, которой предстоит выплатить € 50 тыс.

Напомним, победителем Евро-2024 стала национальная команда Испании, которая в решающем матче турнира обыграла сборную Англии со счётом 2:1. Отметим, сборная Англии второй раз подряд проиграла в финале Евро. В 2021 году команда уступила национальной команде Италии.

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