Ассоциация футболистов Испании поддержала Родри и Морату на фоне разбирательств с УЕФА

Ассоциация футболистов Испании (AFE) выступила с заявлением в поддержку игроков сборной Альваро Мораты и Родри против которых УЕФА возбудил дисциплинарное производство.

«AFE осуждает это как нетерпимое посягательство на свободу выражения мнений двух работников. События, которые расследует УЕФА, произошли за пределами места работы, на котором оба футболиста выполняют свою профессию. Они просто праздновали со своими болельщикам успех, достигнутый накануне. Этот праздник состоялся не на рабочем месте игроков. УЕФА не уполномочен выдвигать обвинения, а тем более наказывать двух человек, которые свободно выражали свое мнение вдали от своей рабочей среды и вне соревнований.

AFE понимает, что это нечто совершенно произвольное и несправедливое посягательство на свободу слова футболистов и вмешательство в их личную свободу. Если к обоим футболистам будут применены санкции, мы окажемся перед своего рода ненадлежащим полицейским государством, которое будет противоречить тому, что указано в статье 11 Хартии основных прав Европейского Союза. Если угроза санкций со стороны УЕФА будет реализована, AFE обратится к Европейскому союзу с просьбой защитить Альваро Морату и Родриго Эрнандеса, при этом профсоюз оставляет за собой право принимать другие меры, направленные на защиту прав и свобод этих работников», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Ранее Родри и Мората во время празднования победы сборной Испании на чемпионате Европы — 2024 скандировали «Гибралтар — испанский».

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