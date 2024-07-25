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Холанд отреагировал на первый матч в роли капитана «Сити», «горожане» проиграли «Селтику»

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о первом матче в роли капитана «горожан». Напомним, «Сити» сыграли с «Селтиком» товарищеский матч, в котором шотландцы одержали победу со счётом 3:4. А Эрлинг Холанд в роли капитана отличился одним забитым голом.

«Для меня большая честь впервые стать капитаном команды», — написал Холанд на странице в своей социальной сети.

В следующем матче «Манчестер Сити» встретится с «Миланом», а «Селтик» сыграет с «Челси».

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2023/2024. После 38 туров АПЛ «горожане» набрали 91 очко, опередив ближайшего преследователя в лице лондонского «Арсенала» на два очка. По итогам минувшего сезона «Селтик» стал чемпионом Шотландии в 54-й раз, выиграв третий чемпионский титул подряд.

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