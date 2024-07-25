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Генич одной фразой отреагировал на скандал во время матча Аргентины и Марокко на ОИ-2024

Генич одной фразой отреагировал на скандал во время матча Аргентины и Марокко на ОИ-2024
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Известный российский комментатор Константин Генич отреагировал на скандальный матч между национальной командой Аргентины и Марокко на Олимпийских играх в Париже. Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась победой сборной Марокко со счётом 2:1.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Аргентина U23
Окончен
1 : 2
Марокко U23
0:1 Рахими – 45+2'     0:2 Рахими – 49'     1:2 Симеоне – 68'    

«Что за бред?» — написал Генич в своей социальной сети.

Напомним, после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте встречи, благодаря которому счёт в матче стал равным, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Также, на поле выбежали болельщики сборной Марокко. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча спустя два часа была проведена проверка забитого гола с помощью системы VAR, и арбитр принял решение отменить взятие ворот.

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