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«Бавария» выиграла 14:1 у любительского клуба в первом матче Компани на посту тренера

Мюнхенская «Бавария» провела первый матч под руководством нового главного тренера Венсана Компани, в котором разгромно обыграла любительский футбольный клуб «Роттах-Эгерн». Матч завершился победой мюнхенцев со счётом 14:1.

В составе мюнхенского клуба дублями отметились Адин Лицина и Нестори Иранкунда, хет-триком — Матис Тель, также голы забили Нуссайр Мазрауи, Рафаэл Геррейру, Арион Ибрагимович, Саша Боэ, Мудасер Садат, Джонатан Йеснсен и Ноэль Асеко. В составе «Роттах-Эгерна» единственным мячом отличился Тобиас Шлихтнер.

Напомним, в прошлом сезоне «Бавария» не выиграла ни одного турнира, заняв третье место в Бундеслиге под руководством Томаса Тухеля.

38-летний бельгийский специалист возглавил мюнхенский клуб в мае 2024 года. В летнее трансферное окно «Бавария» подписала центрального защитника Хироки Ито из «Штутгарта», вингера Майкла Олисе из «Кристалл Пэлас» и хавбека Жоау Пальинью из «Фулхэма».

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