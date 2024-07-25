Тренер сборной Узбекистана прокомментировал поражение в матче с Испанией на ОИ-2024

Главный тренер сборной Узбекистана Тимур Кападзе прокомментировал поражение команды в матче с Испанией на Олимпийских играх в Париже.

«Я доволен игрой. Ребята показали упорство и настоящий командный дух. Нашими соперниками была одна из самых сильных команд в мире. Но жесткая борьба велась до последней минуты. Мы очень чувствовали поддержку всех узбекистанцев на протяжении последних недель. Глобальный патриотический челлендж, запущенный в нашу честь, показал, что футбол может объединить всю страну. Мы благодарим всех, кто верит в команду, и обещаем оправдать ожидания!», — приводит слова Кападзе журналист Никита Макаренко в своём телеграм-канале.

В следующем матче сборная Узбекистана встретится с Египтом.

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