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Тренер сборной Узбекистана прокомментировал поражение в матче с Испанией на ОИ-2024

Тренер сборной Узбекистана прокомментировал поражение в матче с Испанией на ОИ-2024
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Главный тренер сборной Узбекистана Тимур Кападзе прокомментировал поражение команды в матче с Испанией на Олимпийских играх в Париже.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Узбекистан U23
Окончен
1 : 2
Испания U23
0:1 Пубиль – 29'     1:1 Шомуродов – 45+3'     1:2 Гомес – 62'    

«Я доволен игрой. Ребята показали упорство и настоящий командный дух. Нашими соперниками была одна из самых сильных команд в мире. Но жесткая борьба велась до последней минуты. Мы очень чувствовали поддержку всех узбекистанцев на протяжении последних недель. Глобальный патриотический челлендж, запущенный в нашу честь, показал, что футбол может объединить всю страну. Мы благодарим всех, кто верит в команду, и обещаем оправдать ожидания!», — приводит слова Кападзе журналист Никита Макаренко в своём телеграм-канале.

В следующем матче сборная Узбекистана встретится с Египтом.

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