Стал известен клуб, который провёл переговоры с Жоау Феликсом, это не «Барселона»

Крайний нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс, который прошлый сезон провёл в «Барселоне» на правах аренды, может перебраться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает журналист Аарон Домингес в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на желание «Барселоны» продлить аренду Феликса, первый клуб, который провёл переговоры с игроком, — это «Астон Вилла».

Ранее сообщалось, что главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери лично хочет видеть Феликса в команде. Отмечается, что осуществить сделку будет сложно с финансовой точки зрения, однако «Астон Вилла» рассматривает возможность подписания Феликса, так как официально оформила крупную продажу Муссы Диаби в «Аль-Иттихад» за € 60 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Феликс принял участие в 54 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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