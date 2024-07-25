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Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА по итогам матча с Марокко на Играх-2024

Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА по итогам матча с Марокко на Играх-2024
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Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА после скандального матча с Марокко на ОИ-2024.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Аргентина U23
Окончен
1 : 2
Марокко U23
0:1 Рахими – 45+2'     0:2 Рахими – 49'     1:2 Симеоне – 68'    

«Аргентинская футбольная ассоциация сообщает, что в связи с общеизвестными событиями, произошедшими сегодня в матче нашей сборной до 23 лет с ее коллегой из Марокко, в Дисциплинарную комиссию ФИФА поступила официальная претензия с просьбой принять необходимые меры регулирования для события такой серьезности.

Крайне важно гарантировать безопасность сторонников мирного развития этого прекрасного вида спорта, которым является футбол и мы сделаем всё необходимое, чтобы это произошло», — говорится в заявлении Ассоциации футбола Аргентины.

Напомним, после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте встречи, благодаря которому счёт в матче стал равным, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Также, на поле выбежали болельщики сборной Марокко. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча спустя два часа была проведена проверка забитого гола с помощью системы VAR, и арбитр принял решение отменить взятие ворот.

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