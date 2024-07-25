Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Назван клуб, который пытается перехватить трансфер Артёма Довбика в «Атлетико»

Итальянская «Рома» пытается перехватить трансфер нападающего «Жироны» Артёма Довбика в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, итальянский клуб изучает возможность заключения сделки с участием 27-летнего нападающего и сделал запрос «Жироне» о доступности игрока.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» согласовал трансфер 27-летнего форварда за сумму, близкую к € 40 млн.

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, где отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме Стало известно, когда мадридский «Атлетико» официально объявит о трансфере Довбика

Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде: