Тренер сборной Аргентины Маскерано рассказал, что его игрока обворовали на Играх в Париже

Главный тренер сборной Аргентины Хавьер Маскерано после скандального матче с Марокко (1:2) на Олимпийских играх в Париже, сообщил, что одного из игроков его национальной команды ограбили.

«Вчера нас ограбили на территории. У Тьяго Альмады украли вещи. Они просят у нас удостоверения на всё, но потом такое случается. Сегодня они семь раз выходили на поле, а затем забросали нас петардами», — приводит слова Маскерано TyC Sports.

Напомним, после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте встречи, благодаря которому счёт в матче стал равным, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Также, на поле выбежали болельщики сборной Марокко. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча спустя два часа была проведена проверка забитого гола с помощью системы VAR, и арбитр принял решение отменить взятие ворот.

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