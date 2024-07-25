Тренер сборной Украины объяснил сенсационное поражение в матче с Ираком на Олимпиаде

Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал сенсационное поражение от Ирака (1:2) на Олимпиаде в Париже.

«Все всё видели. О какой закономерности может идти речь, когда соперник наносит два-три удара и мы проигрываем? Думаю, что здесь более глобальные ошибки, детские, которые перевернули эту игру. Должны принять этот результат. Мы матч проиграли из-за ошибок.

Считаю, что мы на голову или даже на две были сильнее соперника, но наши ошибки стали для нас роковыми. Мы начали переживать, спешить, нервничать. Это не нужно», — приводит слова Ротаня Суспільне Спорт.

В следующем матче сборная Украины встретится с Марокко, а Ирак проведёт матч с национальной командой Аргентины. Футбольный турнир на Олимпиаде проходит с 24 июля по 9 августа.

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