Спортивный директор «Барселоны» провёл встречу с агентами Дани Ольмо — источник

Спортивный директор «Барселоны» Деку встретился с агентами полузащитника «РБ Лейпциг» и сборной Испании Даниэля Ольмо. Об этом сообщает Jijantes FC в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры проходили два с половиной часа. Деку и агенты игрока обсуждали возможность перехода игрока и условия потенциального контракта.

Ранее сообщалось, что Деку направил сообщение окружению игрока с предложением контракта на шесть лет. Сообщается, что «Барселона» готова заплатить € 60 млн «Лейпцигу» за футболиста.

Напомним, в минувшем сезоне Ольмо принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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