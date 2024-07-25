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Экс-футболист «Лестера» Дэниел Дринкуотер после завершения карьеры устроился на стройку

Экс-футболист «Лестера» Дэниел Дринкуотер после завершения карьеры устроился на стройку
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Бывший полузащитник «Лестера» Дэниел Дринкуотер после завершения карьеры устроился на стройку.

После завершения профессиональной карьеры футболист несколько раз прогорал с различными бизнесами. Сначала Дринкуотер потерял 782 тысяч фунтов из-за краха ресторанного бизнеса. Затем он купил 70 процентов акций ночного клуба в Манчестере, который закрылся в прошлом месяце.

Недавно Дринкуотер опубликовал в своих соцсетях фото со стройки и подписью:
«Ох уж эти сообщения… Ведите себя хорошо. Я люблю впахивать на стройке! Это мой выбор. Тот, кто думает, что деньги решат все ваши проблемы, совсем не прав. Психическое здоровье важнее физического», — написал Дринкуотер в соцсетях.

За свою профессиональную карьеру Дринкуотер поиграл за такие клубы как «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Астон Вилла» и «Челси». На счету полузащитника 380 сыгранных матчей, 21 забитый мяч и 37 голевых передач.

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