«Я бы заплатил, чтобы сыграть против него ещё раз». Экс-игрок «Генгама» — о Неймаре

Бывший вингер «Мальорки» и «Анже» Абдуол Камара высказался об игре против бразильского полузащитника Неймара.

«Неймар — лучший игрок, против которого я играл, мы чувствовали, что он даже не напрягается. В раздевалке все говорили: «Это топ-3?» Он был на другом уровне, мы чувствовали себя детьми, наблюдая за ним. В конце матча я подумал: «Я бы заплатил, чтобы сыграть против него ещё раз», — приводит слова Камары r/soccer.

В данный момент Неймар выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль». В минувшем сезоне 32-летний футболист сыграл пять матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.

Вместе с «Аль-Хилялем» бразилец стал чемпионом страны, заняв первое место с 96 очками. На второй строчке расположился «Аль-Наср» с Криштиану Роналду (82 очка).

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