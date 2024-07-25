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«Манчестер Сити» и «Барселона» не могут договориться о переходе Жоау Канселу

«Манчестер Сити» и «Барселона» не могут договориться о переходе Жоау Канселу
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«Барселона» не может договориться с «Манчестер Сити» о трансфере защитника Жоау Канселу, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб предлагает сумму меньше, чем хотел бы получить «Манчестер» за защитника.

Также Канселу интересуются клубы из Саудовской Аравии, однако сам футболист как альтернативу «Барселоне» видит чемпионат Италии. Сообщается, что агент португальца интересовался у «Милана» и «Ювентуса», не хотят ли они приобрести Канселу.

30-летний футболист перешёл в «Манчестер Сити» из «Ювентуса» в августе 2019 года. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Канселу в € 25 млн.

В минувшем сезоне за «Барселону» защитник сыграл 42 матча, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

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