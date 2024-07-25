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Футбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже: расписание матчей 25 июля

Футбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже: расписание матчей 25 июля
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Сегодня, 25 июля, стартует первый игровой день женского олимпийского турнира по футболу в Париже. Он вместит в себя шесть матчей команд из групп А, В С и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Расписание олимпийского турнира на 24 июля:

Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже пройдёт с 24 июля по 10 августа. В финале североамериканцы обыграли сборную Швеции со счётом 1:1 (3:2 пен.). Самой титулованной сборной является США, на счету которых 4 золота.

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