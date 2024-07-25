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Мойзе Кин: Неймар и Мбаппе давали мне много советов, я приобрёл опыт

Мойзе Кин: Неймар и Мбаппе давали мне много советов, я приобрёл опыт
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Новичок «Фиорентины» нападающий Мойзе Кин высказался о периоде игры за «ПСЖ».

24-летний футболист выступал за парижский клуб с октября 2020 по июнь 2021 года.

«Мне посчастливилось поиграть в сильных командах и чемпионатах, таких как АПЛ и Лига 1, и я приобрёл некоторый опыт. В «ПСЖ» мне очень помогли великие чемпионы, такие как Неймар и Мбаппе. Я подходил к ним после тренировок, и они давали мне много советов», — сказал Кин на Radio Bruno.

Итальянский нападающий перешёл в «Фиорентину» из «Ювентуса» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 13 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает Кина в € 14 млн.

За свою карьеру Кин, кроме «ПСЖ», выступал за «Ювентус», «Эвертон» и «Верону».

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